Euro 2022 : L'été de tous les records

Avec un an de retard, le treizième championnat d'Europe féminin démarre ce mercredi et jamais les prétendantes à la couronne finale n'ont été aussi nombreuses. De quoi conforter encore un peu davantage l'idée que ce tournoi ne sera pas comme les autres. Non, l'Euro anglais sera plus grand, plus beau et plus fort que tous les autres. En tout cas, c'est ce dont les organisateurs sont convaincus. Réponse dans trois semaines.

Des chiffres et des chiffres

Hormis quelques touristes venus en pèlerinage, on ne compte guère que des bénévoles et des journalistes autour d'Old Trafford. Le calme avant la tempête, car il ne faut pas se méprendre, l'antre de Manchester United, choisie pour accueillir le match d'ouverture de l'Euro 2022 entre l'Angleterre et l'Autriche, sera pleine à craquer ce mercredi soir. Et avec 70 000 spectateurs attendus, le record d'affluence pour un match du championnat d'Europe féminin (établi lors de la finale de l'édition 2013 en Suède avec 41 000 personnes présentes) sera tout simplement pulvérisé.De quoi réjouir Nadine Kessler, directrice du football féminin à l'UEFA, Sue Campbell, son homologue au sein de la FA anglaise et Chris Bryant, le directeur du tournoi, réunis dans une loge cossue du Sir Alex Ferguson Stand, à l'occasion d'une rencontre organisée en marge du lancement des hostilités., se félicitait ainsi la baronne Campbell qui voit déjà plus loin que les trois semaines à venir :"the men's game".Alors que le niveau sportif s'annonce plus relevé que jamais (six des seize participantes sont classées dans le top 10 mondial), cet Euro, repoussé d'un an par rapport à sa date initiale - Covid oblige - est d'ores et déjà un succès populaire. En plus du match d'ouverture, la finale prévue à Wembley le 31 juillet et tous les matchs descomptent parmi les rencontres déjà. Concrètement, le cap du demi-million de billets vendus a été franchi et 20% d'entre eux ont été achetés en dehors de Grande-Bretagne. Au total, ce sont pas moins de 96 000 personnes - venues de 99 pays - qui devraient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com