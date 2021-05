Euro 2020 : Koundé, Thuram et... Benzema dans les 26

Les surprises du chef Didier Deschamps sont arrivées !

La liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour l'Euro 2020

Les 2?6? Bleus qui partiront sur les routes de l'Europe ! ?? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen -- Équipe de France ?? (@equipedefrance) May 18, 2021

Euro élus !À 27 jours de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro 2020 face à l'Allemagne à Munich, Didier Deschamps a dévoilé les 26 soldats qui l'accompagneront lors de cette nouvelle campagne. Et évidemment, le facteur X se nomme Karim Benzema. Sur TF1 et M6, le sélectionneur a apporté un début de réponse pour justifier ce retour 5 ans et demi plus tard :L'autre nom sorti du chapeau de DD est Jules Koundé, jamais appelé chez les A jusque-là.Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille).Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Séville), Clément Lenglet (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético), Paul Pogba (Man. United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern).Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelone), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Mönchengladbach).