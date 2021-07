Euro 2020 : jouer à domicile, c'est plus facile

Les quatre demi-finalistes de l'Euro 2020 ont un point commun : ils ont joué l'intégralité de la phase de poules à domicile. Dans un tournoi éparpillé aux quatre coins de l'Europe dans un contexte de crise sanitaire au bout d'une saison éreintante, la possibilité de rester à la maison a compté pendant le tournoi.

"Demain, ce sera la quatrième fois que nous changeons de fuseau horaire. Ce n'est pas super pour la préparation."Vladimir Petkovi?, le sélectionneur de la Suisse, après les poules

L'Euro, un beau guide du routard

À une époque où la VAR a été introduite pour rendre le football plus juste, l'Euro 2020 est venu rappeler aux derniers utopistes que l'équité sportive ne pouvait pas exister dans le monde du ballon rond. C'est comme ça, les puissants sont puissants, les petits sont petits, et les règles sont ce qu'elles sont. Rien ne pourra changer la donne : ni l'opaque fair-play financier, ni des organes comme la DNCG, ni une levée de boucliers contre une compétition fermée, et encore moins un tournoi paneuropéen pensé par Michel Platini pour fêter les 60 ans du championnat d'Europe. Tout au long d'un drôle d'Euro reporté puis disputé dans le contexte sanitaire que l'on connaît, les différentes équipes auront connu des fortunes très diverses : certaines avaient le privilège de disputer la majorité de leurs matchs à la maison pour lancer leur compétition, d'autres ont parfois dû voyager d'une capitale à une autre avec toutes les contraintes que cela implique. Un simple détail ? Non, il fallait piocher parmi les six sélections ayant joué l'intégralité de leurs matchs de poule à la maison (Angleterre, Espagne, Italie, Danemark, Pays-Bas, Allemagne) pour trouver le dernier carré de cette édition de l'Euro. Trop facile.Il n'est pas question ici de brandir ce constat comme unique raison du parcours des quatre demi-finalistes. L'Italie et le Danemark ont joué un football attrayant ; l'Espagne a avancé laborieusement, mais avec une idée de jeu ; l'Angleterre a fait preuve d'une solidité inédite dans un championnat d'Europe. Une fois que l'on a dit ça, il est impossible de négliger le fait qu'évoluer à domicile présente un immense avantage, surtout en ces temps de pandémie. Cette édition jouée dans onze pays différents profite sans aucun doute à l'Angleterre, dont le quart de finale