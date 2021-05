Euan Macfarlane (Glasgow Rangers) : "Au Royaume-Uni, les supporters n'ont pratiquement pas d'influence"

Le 7 mars dernier, les Glasgow Rangers ont décroché leur 55e titre de champion d'Écosse, neuf ans après leur relégation administrative en D4. Un cauchemar que les supporters du club ne souhaitent plus jamais revivre, et un traumatisme qui a engendré la création de Club 1872, une nouvelle organisation des supporters dont le but est d'investir et grapiller des parts du club pour pouvoir influer, à terme, sur l'avenir de leur club. Entretien avec Euan Macfarlane, l'un des directeurs de l'organisation depuis plus de trois ans.

Exactement. Tout a commencé il y a neuf ans. À cette époque, le club coulait financièrement, les propriétaires se succédaient avec Charles Green, puis Mike Ashley, mais nous n'avions aucune influence dessus, pas plus que sur des sujets tels que ledu stade, des recrues et des ventes, alors qu'il y avait d'autres points plus importants à régler. Le retour au sein dude Dave King en 2015, ancien dirigeant du club et surtout grand fan des Rangers, a permis de remettre le club progressivement à l'endroit. Ce fut le véritable point de départ de Club 1872.En effet, il y avait plusieurs groupes de supporters, comme Rangers First ou Rangers Supporters Trust, qui essayaient chacun de leur côté d'engendrer de l'argent pour investir dans le club et s'assurer que les supporters puissent avoir à l'avenir une voix qui compte. Même avant la sanction et la rétrogradation en D4, de nombreux fans des Rangers créaient des cagnottes pour donner l'argent au club et l'aider à traverser sa crise économique. Mais le problème résidait justement dans cette diversité des groupes. Il y avait comme un conflit entre eux, donnant lieu à plus de division que d'union, car chaque groupe demandait de l'argent aux supporters pour tel ou tel projet. Avec Club 1872, nous avons réuni tous les groupes de supporters sous une seule et même bannière pour permettre aux fans de s'identifier plus facilement, plutôt que de choisir tel ou tel groupe de supporters. Car, dans le cas où il y a quatre ou cinq groupes de supporters, de nouveaux groupes se créent sans cesse, et si chacun propose une nouvelle idée, les supporters vont investir à droite, à gauche,