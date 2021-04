Etienne Green, au nom du Vert

Dans l'histoire de la Ligue 1, il est peut-être le joueur avec le nom qui s'accorde le mieux avec son club. À vingt ans, Etienne Green a revêtu pour la première fois le maillot de l'équipe fanion de l'AS Saint-Étienne dimanche dernier à Nîmes. Un baptême du feu rêvé pour le gardien qui a sorti un penalty, été élu homme du match et vu les siens repartir des Costières avec une précieuse victoire dans les bagages (0-2). Ce bizutage aurait pourtant été difficile à imaginer en début de saison, alors que le Franco-Anglais, qui évolue chez les Verts depuis la catégorie U10, n'était que quatrième dans la hiérarchie des portiers stéphanois. Portrait d'un garçon qui respire la fraîcheur.

Tu peux rien contre le destin . J'ai joué 386 matchs avec les verts et j'ai pu porter que 4 fois le maillot vert . Il était statistiquement quasi impossible que pour son premier match en pro Etienne Green joue avec le maillot vert ... et pourtant ? pic.twitter.com/7IrV8pAuzH -- Jérémie Janot (@jeremiejanot) April 4, 2021

Des Chambost aux Green

La citation de Jérémie Janot, légende de Geoffroy-Guichard et installé au panthéon des gardiens de l'ASSE, traduit la puissance que revêt le privilège de pouvoir enfiler la tunique verte, surtout pour un portier. Ce maillot, Etienne Green semblait - de par sa carte d'identité - fait pour l'enfiler et a simplement accompli son destin ce dimanche 4 avril, profitant d'un concours de circonstances chez les goals stéphanois pour plonger dans le bassin professionnel aux Costières. Un, un peno de Renaud Ripart stoppé et un succès crucial plus tard, le voilà propulsé homme du week-end avec sa jolie trogne et potentiellement le blase le plus adapté de l'histoire de ce championnat.Catapulté dans la lumière dimanche à Nîmes, le jeune portier