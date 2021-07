Et soudain, les Français se mirent à aimer la Nazionale

Parmi toutes les inattendues surprises qui ont émaillé cet Euro hors-normes et atypique, un fait mérite d'être souligné : une grande partie de la France, et plus seulement les quelques zélotes habituels (par inclinaison pour un club ou origine patronymique), est tombé en amour devant la sélection italienne. Des plateaux télés aux terrasse des bars, un même élan se manifeste envers nos amis transalpins. Une réalité qui semble battre en brèche des décennies de mépris et de détestation. Autopsie d'une nouvelle bromance.

Orgueil et préjugés

Est-ce si loin ? Berlin. 9 juillet 2006. Les Bleus perdent une seconde étoile qui leur tendait pourtant les bras, suite à la provocation de Materazzi, qui arrive à faire perdre son sang froid à Zinédine Zidane, exclu logiquement. Un coup de boule qui vient rappeler à une génération que finalement l'Italie, bien plus que l'Allemagne, demeure normalement "", notre croquemitaine, sur le terrain. Auparavant, nos grands-parents et parents avaient subi une longue litanie de défaites contre la Nazionale, conjurée lors d'un match amical en 1982, par la grâce de Michel Platini et Daniel Bravo, ironie de l'immigration.Les Bleus avaient mis fin à la malédiction, et depuis, chaque fois que nous sortions les Azzurri, une forme une peu mesquine de satisfaction envahissait notre orgueil cocardier. Auparavant, les équipes tricolores regardaient les grandes maisons de la Botte empiler les trophées européens et les humilier à l'occasion. Demandez aux Nantais et aux Bordelais, sans parler de la découverte des ultras et parfois de leur violence. Il aura fallu un Séville 82 pour que, par dépit et colère, nous encouragions les partenaires de Dino Zoff face à la Mannschaft. Mais depuis la finale de l'Euro 2000, puis évidemment celle de 2006, toutes les mésaventures italiennes relevaient du soulagement. Accaparés par Knysna, nous n'avions pu célébrer la sortie dès les poules des tenants, ou "imposteurs", du titre après un nul pathétique contre la Nouvelle-Zélande et une défaite contre la Slovaquie. Mais leur absence en 2018 sonnait comme une revanche sur l'histoire.Derrière cette vision du foot italien, forcement beaucoup de préjugés et en creux, une vision idyllique du nôtre. Une Serie A réduite à l'invention du Catenaccio ou, sous l'ère Berlusconi, à une machine à fric et malversation douteuses (scandales sur les paris, matchs arrangés et dopage). En Lire la suite de l'article sur SoFoot.com