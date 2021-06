Et si Turquie-Italie avait eu lieu pendant l'Euro 2020 en 2020 ?

Que se serait-il passé si le match d'ouverture de l'Euro 2020 entre la Turquie et l'Italie s'était vraiment disputé en 2020 ? Ciro Immobile aurait tout cassé, la Turquie aurait replongé dans de vieux cauchemars, et Marco Verratti n'aurait pas tenu la distance.

Turquie 1-2 Italie

Tosun pour tous, tous pour Tosun

Il n'y a pas un chat sur le parvis du stadio Olimpico de Rome en ce 11 juin 2020. Autour du monstre d'acier qui trône dans le nord-ouest de la Ville Éternelle depuis plus de soixante-ans, la traditionnelle foule en folie a laissé place au vide et au silence. Ce n'est que sur les coups de 19h que le néant festif est bousculé par le cri de la sono appartenant à l'écrin de la Roma et de la Lazio. Dans les oreilles des rares journalistes autorisés à couvrir l'événement et des millions de téléspectateurs agglutinés devant leur écran, l'hymne de Martin Garrix "We are the people" résonne tandis que la controversée mascotte "DocGynécou" - censée rendre hommage aux soignants - se pavane en blouse blanche au niveau du rond central sur le rythme du tube de l'été., ose même l'intrépide Grégoire Margotton aux commentaires pour TF1. Heureusement, le moment des hymnes arrive enfin, chanté avec force tant côté turc qu'italien : après trois mois d'arrêt, le foot reprend ses droits. Que ça fait du bien.Le hasard du calendrier a donc voulu, vingt ans tout pile après s'être croisées à l'Euro 2000, que la Turquie et l'Italie remettent le couvert pour une manche retour. Les, sur un petit nuage depuis le retour de Roberto Mancini à leur tête deux ans plus tôt, contrôlent le début de rencontre avec leur trio Jorginho-Verratti-Barella qui règne sur le milieu de terrain. Reste que le rythme est indigne d'un championnat d'Europe, et le manque de préparation se fait sentir : au bout de vingt