Et si Rodrigo De Paul était le meilleur joueur de Serie A ?

Sensation de ce début de saison en Serie A, Rodrigo De Paul illumine à lui seul le quotidien morose des tifosi de l'Udinese, qui est l'une des équipes les moins offensives d'Italie. La marque d'un joueur qui a appris à voir grand, malgré son choix de s'éterniser dans une petite formation du championnat, et qui semble prêt à enfin sauter le pas vers l'autre monde : celui des grandes écuries.

La chair De Paul

Rodrigo De Paul a longtemps joué à cache-cache. On aurait même tendance à croire qu'il a pu prendre goût à l'exercice. Meilleur joueur de l'Udinese depuis 2016, celui qui a repris le numéro 10 de la légende Antonio Di Natale ne faisait pourtant pas massivement parler de lui. Difficile d'emballer la machine médiatique quand on joue à l'Udinese, qui squatte depuis deux saisons le top 4 des pires attaques de Serie A. Pourtant, en ce début d'exercice 2020-2021, il y a comme un petit quelque chose qui se passe. Opta a fait parler les chiffres, et la sentence est irrévocable : Rodrigo de Paul survole allègrement ce début de saison, tout simplement. L'Argentin est partout : il est à la fois le joueur qui a donné le plus de passes-clés en Serie A (12), celui qui détient le pourcentage de dribbles réussis le plus élevé et celui qui a provoqué le plus de fautes en championnat.