Et si on relativisait la lose de Neymar au PSG ?

Depuis qu'il a signé au PSG, Neymar est sans arrêt renvoyé à ses glorieuses années barcelonaises et au fantasme de le voir de nouveau enfiler la tenue blaugrana. Pour beaucoup, si le Brésilien n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015, c'est parce qu'il a quitté le Barça, où il aurait continué de les empiler s'il était resté. Et si on arrêtait d'associer Neymar et le PSG à la lose ?

La C1 ne se gagne plus seul

Vous connaissez le point commun entre Messi et Neymar ? Depuis 2015, ils ont gagné exactement le même nombre de Ligue des Champions : zéro. Mais à l'inverse de l'Argentin, le Brésilien a lui disputé une finale de la compétition, et en a atteint les demi-finales deux fois, soit une fois de plus que Messi ces six dernières années. Depuis que Neymar a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG, une drôle de nostalgie semble avoir établi qu'il a marié la lose, et qu'il aurait continué à empiler les sacres européens de l'autre côté des Pyrénées. Mais alors que les rumeurs établissant des envies de retour au Barça pour le Ney (les mêmes depuis des années) refont surface ces derniers temps, et que l'élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions a remis une pièce dans la machine à critiques du numéro 10 parisien, le constat semble pourtant clair : aujourd'hui, il a beaucoup plus de chances de remporter sa deuxième C1 au PSG qu'au FC Barcelone.Cette dernière phrase est aussi provocatrice que les critiques sur Neymar depuis son arrivée au PSG sont justifiées. Lorsqu'un club recrute un joueur pour plus de 220 millions d'euros, un joueur qui fait partie du top 3 mondial et dont on sait qu'il a les capacités pour faire basculer un match à lui tout seul, on se dit qu'on est en droit de s'attendre à ce qu'il enchaîne les exploits et porte à lui tout seul son club au sacre européen. Mais la réalité, et on le sait bien, c'est qu'il faut beaucoup plus que ça pour remporter une Ligue de Champions. Les Real Madrid de Zidane et d'Ancelotti, les Bayern de Flick et Heynckes, le Liverpool de Klopp, les Barça