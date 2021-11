Et si on prenait enfin la Suisse au sérieux ?

En l'espace de quelques mois, la Nati a éliminé le champion du monde de l'Euro, puis sorti le champion d'Europe de la course au Mondial. Deux exploits majuscules qui prouvent une chose : non, la Suisse n'est pas un peuple de gentils. Ce sont des mercenaires balle au pied, capables de se faire n'importe quelle équipe grâce à une unité et un travail très sérieux. Ils ont été sous-estimés à deux reprises, il ne faudra pas être surpris la troisième fois.

James Bond dans le corps de Oui-Oui

Synapse (nom féminin) : zone située entre deux neurones et assurant la transmission des informations de l'une à l'autre. Il y a beau avoir autant de cerveaux que d'êtres humains différents sur Terre, on a tous des impressions de déjà-vu à cause de ces foutus synapses. Par exemple : la Suisse qui se paie une des toutes meilleures équipes du monde, on aurait parié l'avoir déjà vécu dans l'été. Et pourtant, beaucoup sont restés surpris - pour ne pas dire choqués - quand les Helvètes ont atomisé la Bulgarie (4-0), éjectant les Italiens en barrages pour la prochaine Coupe du monde. L'Euro 2020 n'a donc servi de leçon à personne : la Suisse du foot est tout sauf neutre, lisse ou lente. Elle est dangereuse, et personne n'est à l'abri.Lundi soir, avant le coup d'envoi de leur dernier match de qualification pour la Coupe du monde, les Italiens savaient ce qu'il en était : leur destin était entre leurs pieds, pour peu que la Suisse n'en collait pas deux de plus aux Bulgares. L'explication était limpide, et peu nombreux étaient ceux qui voyaient les Transalpins se ranger sur le bas-côté avec le Portugal. Eux les premiers ne se sont pas assez méfié des Suisses, pourtant sur une excellente dynamique. Après avoir posé de très gros problèmes aux Italiens et obtenu un nul précieux grâce à un Jorginho désormais en délicatesse dans l'exercice des penalties, ils devaient rééditer face à la Bulgarie le match de l'aller (3-1 avec trois buts marqués aux 7, 10et 13minutes). Le plan du sélectionneur Murat Yakin, bien que perturbé par un bloc très compact en première période, a fini par être suivi à la lettre. Bilan : six pions marqués dans le second acte, dont deux refusés pour hors-jeu. Les Helvètes auraient pu se démobiliser à ce moment-là, mais ils ont préféré appuyer sur l'accélérateur dans le temps additionnel