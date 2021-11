Et si Neymar devait jouer en numéro 6 ?

Le début de saison a rappelé que Neymar n'avait plus son coup de rein destructeur. Et si l'heure était pour lui de se réinventer et de reculer sur le terrain ? Car ne nous mentons pas, le Brésilien en regista à la Andrea Pirlo est une alternative plus que prometteuse.

Opération sentinelle

Il est toujours difficile de faire des bilans en cours de saison. Mais après plus de trois mois de compétition, il est toutefois possible de tirer quelques enseignements de ce PSG new look. Exemple : aligner sur le front de l'attaque en même temps Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Ángel Di María sans déséquilibrer l'équipe est un vrai casse-tête. Autre exemple : le milieu de terrain parisien manque cruellement de technique, notamment lorsque Marco Verratti est absent, ce qui, malheureusement pour le PSG, arrive trop souvent. Et si finalement, la solution était de faire reculer l'un des quatre fantastiques de devant pour l'intégrer au milieu de terrain et faire d'une pierre deux coups ? Le choix le plus logique serait alors Ángel Di María, qui a déjà eu ce rôle au Real Madrid sous Carlo Ancelotti. Pourtant, un tout autre joueur pourrait être parfait pour cette mission : Neymar.C'est une réalité à laquelle il va falloir se faire : Neymar n'a plus ses jambes de 20 ans. Usé par les blessures, les nombreux coups qu'il a reçus ou les soirées auxquelles il a participé, le Brésilien a du mal à retrouver son fameux coup de rein et son accélération qui ont fait souffrir tant de défenseurs par le passé. Pour autant, l'ancien du Barça reste un joueur magnifique qui n'est pas fâché avec le ballon. Mieux, Neymar a probablement l'un des meilleurs - si ce n'est le meilleur - jeu long du football actuel. Il n'y a qu'à voir ses passes derrière les défenseurs envoyées pour Kylian Mbappé à chaque match, son délicieux ballon délivré (avec le pied gauche, svp) à Marquinhos face au Bayern Munich en Ligue des champions la saison dernière ou encore son échauffement avec Lionel Messi où les deux hommes font une brésilienne à 40 mètres de distance lors de laquelle l'Argentin n'a pas besoin de bouger d'un millimètre tant les passes de son coéquipier sont téléguidées. Une technique au-dessus de la moyenne, un jeu court et long exceptionnel, un coup de rein défaillant : ne cherchez pas plus loin, Neymar coche toutes les cases d'un bon. Soit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com