Et si le piratage n'était que de la légitime défense ?

La menace du piratage des diffusions de match revient en force ces derniers temps. Au point qu'elle constitue un des points essentiels de ce qui reste du grand projet de loi " Sport et société " actuellement discuté à l'Assemblée Nationale. Mais d'un certain point de vue, répressif, on oublie que la généralisation du procédé relève presque, quelque part, d'une légitime défense des amoureux du ballon rond devant l'augmentation permanente du coût du foot.

Le prix de l'amour ?

Il existe tellement d'idées fausses dont il faut tordre le cou autour de ce fameux phénomène du piratage. D'abord, la difficulté d'en évaluer le préjudice. Les chiffres cités par les acteurs économiques du monde sportif (clubs, chaînes de télé, etc.) et en particulier du foot (la Ligue ose même balancer 500 millions d'euros...) repose sur de fausses suppositions. Dont cette incroyable conviction que toutes les personnes qui s'embêtent à scruter leur streaming incertain ou figé sur leur ordi ou leur tablette seraient prêts à payer le coût, de plus en plus onéreux, d'un abonnement légal. Se baser sur une telle utopie illustre à quel point la réalité sociale échappe complètement aux dirigeants du foot pro. Le fiasco Mediapro l'avait d'ailleurs illustré. Que ce soit la LFP ou les diffuseurs potentiels, tous paraissent persuadés de l'existence d'un puits sans fond de clients capables de débourser n'importe quelle somme, non seulement pour la Ligue des Champions, mais aussi la L1 voire la L2. Une addiction collective qui ne serait donc jamais calmée, peu importe le contexte économique. Il y aurait beaucoup à dire sur la rationalité du capitalisme sportif...Naturellement, la réalité du terrain s'avère bien différente. Le premier point reste que les " fraudeurs " paient en fait déjà pour s'enthousiasmer ou pleurer devant leur match. À commencer par leur box internet, pour laquelle ils doivent payer tous les mois. La relation à la gratuité de tout contenu en ligne doit se penser en ces termes. Pas besoin donc de convoquer Proudhon et son mal compris "". La musique et le cinéma ont déjà été confrontés à cette évolution. Les tentatives de freiner le piratage face à l'amplification massive de la consommation numérique et l'accélération des avancées technologiques (du haut débit à la 5G) ont contraint ces