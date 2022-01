Et si le foot se mettait aux contrats courts ?

La multiplication des joueurs de renommée mondiale arrivant en fin de contrat a bien montré une chose : un joueur n'a jamais autant de pouvoir que lorsqu'il laisse tourner l'horloge. C'est presque à se demander pourquoi certains ne se mettent pas plus souvent dans cette situation, en négociant systématiquement des contrats plus courts. Un pari risqué, pas forcément adapté à tous les profils, mais qui pourrait avoir plus de bienfaits sur le marché du football qu'on ne le pense.

Le contrat long : une bénédiction pour les clubs, un potentiel piège pour les joueurs

Dans l'histoire récente du football, rares ont été les joueurs avec plus de pouvoir que Kylian Mbappé à l'heure actuelle. Les raisons sont aussi multiples que simples : à 23 ans, le Français entre à peine dans les meilleures années de sa carrière, enchaîne les performances de classe mondiale, est l'un des joueurs les plusdu monde et, surtout, il sera totalement libre contractuellement dans moins de six mois. Une position qui lui confère un luxe que peu ont : attendre. Se laisser désirer, faire grimper les enchères et laisser se constituer autour de lui une cour de prétendants qui donneront de la valeur aux prochaines années de sa vie. En ce mois de janvier, ils sont plusieurs joueurs de haut standing à être dans la même situation : Paul Pogba, Ousmane Dembélé, Luka Modrić, Paulo Dybala, Antonio Rüdiger, pour ne citer qu'eux, et pour qui les prochaines semaines vont ressembler à un bal incessant de sollicitations, de séductions et de négociations. Ce qui impose un constat : lorsque l'on est un grand joueur, ou plus globalement un joueur au sommet de son football, on n'est peut-être jamais autant à son avantage que lorsque l'on est en fin de contrat.Ce qui pose la question suivante : pourquoi les joueurs de football ne signent pas plus de contrats à courte durée ?, pose l'agent Michael Manuello, qui représente notamment Olivier Giroud et Léo Dubois.Mais aujourd'hui, l'écosystème moral du football a beaucoup évolué. Le lien affectif entre un joueur et son club, et même entre les dirigeants — pour qui la performance économique a dépassé la performance