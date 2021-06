Et si le but de Lampard contre l'Allemagne avait été validé ?

Les confrontations entre l'Angleterre et l'Allemagne dans les tournois majeurs font à chaque fois remonter de nombreux souvenirs, du sacre des Three Lions en 1966 à Wembley à la demi-finale de l'Euro 1996, remportée par la Mannschaft. Mais le plus récent date de 2010 et du Mondial sud-africain, lorsque le but de Frank Lampard en huitièmes de finale n'avait pas été validé, ouvrant la voie à une large victoire des hommes de Joachim Löw (4-1). À quoi ressemblerait le football aujourd'hui si M. Larrionda avait vu le cuir franchir la ligne de Manuel Neuer ? Il serait bien différent, assurément.

Le but de Lampard est validé

Vidéo

Donc l'Angleterre se qualifie aux penaltys

On joue la 38minute au Free State Stadium de Bloemfontein quand la volée de Frank Lampard s'écrase sur la barre, rebondit 50 bons centimètres derrière la ligne de Manuel Neuer, avant de revenir se loger tranquillement dans les gants du portier de Schalke 04. Au sifflet ce jour-là, l'Uruguayen Jorge Larrionda a tout vu et valide ce but aussi magnifique qu'important pour l'Angleterre, qui revient donc à 2-2, après une entame des plus compliquées.Qualifiés deuxièmes derrière les États-Unis au terme d'une phase de poules poussive et rapidement menée 2-0 face aux Allemands, les Anglais se sentent pousser des ailes après être revenus au score avant-même la mi-temps. Thomas Müller a beau être aux premiers jours d'une hype grandissante dans cette Coupe du monde, le grand Wayne Rooney sort de sa boîte pour lui répondre, et les deux équipes filent tout droit aux tirs au but. Un exercice survolé, une fois n'est pas coutume, par lesgrâce à un David James impérial qui sort Lire la suite de l'article sur SoFoot.com