Et si la finale de l'Euro 2020 Italie-Angleterre s'était vraiment jouée en 2020 ?

Que se serait-il passé si la finale entre l'Italie et l'Angleterre de l'Euro 2020 avait eu lieu en 2020 ? Cela aurait été un match explosif, riche en buts, et en larmes anglaises au coup de sifflet final. Et non, le football ne serait pas rentré à la maison.

Italie 2-2 Angleterre (4-2 t.a.b)

L'Angleterre touche du doigt son rêve

Giorgio Chiellini en a les larmes aux yeux. À bientôt 37 ans, au crépuscule de sa longue et riche carrière, il a terminé une finale d'un tournoi majeur avec la médaille d'or autour du cou. Devant une montagne de fans desmédusés, encore sonnés par une séance de tirs au but qui a une nouvelle fois viré au vinaigre pour eux, Chielo embrasse chaque personne avec un maillot bleu azur qui se présente à lui. Sans vraiment savoir qui c'est, sans vraiment réfléchir à ce qui se passe autour de lui. Mais qu'importe après tout : après les deux finales de Ligue des champions perdues avec la Juventus, après l'Euro 2012 empoché par l'Espagne à ses dépens, après le Mondial 2018 qu'il a suivi du fond de son fauteuil, le défenseur central tient enfin sa revanche. Et qu'elle est belle, celle-là.Pourtant, au moment où le chaudron de Wembley entonne "God Save the Queen" tel un seul homme, les onze gladiateurs de Roberto Mancini paraissent bien seuls. Bien loin aussi du trophée en acier qu'ils ont pu apercevoir des yeux en entrant sur la pelouse, et qui va même s'éloigner encore un peu plus d'entrée de jeu. Précisément au moment où, bien trouvé par Jadon Sancho, Harry Kane envoie une sacoche qui laisse Donnarumma sur les rotules. Le milieu italien, habituellement si accrocheur, est dépassé par la puissance physique anglaise et les attaques rapides des gars de Gareth Southgate.Le second couperet tombe peu avant la pause : lancé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com