Et si l'affaire Nancy devenait un nouvel arrêt Bosman ?

Par le biais du KV Ostende, Nancy s'amuse à contourner l'interdiction de recrutement prononcée par la DNCG sans que la LFP ne trouve quelque chose à dire. Sauf que l'instance française a laissé entendre que des discussions avec la FIFA et la FIFPro étaient en cours, au sujet de la régulation des prêts internationaux. L'ASNL sera-t-elle donc un futur arrêt Bosman ?

commence d'emblée Stéphane Lamaix, président des Nancy socios. Depuis 2016, l'ANSL est en mauvaise posture et le déficit structurel - mot aussi pompeux que flou - se creuse d'année en année. Jacques Rousselot, l'actionnaire majoritaire du club, n'a qu'une seule solution : vendre. Plusieurs intéressés viennent toquer à la porte des Chardons - dont le City Football Group -, mais c'est à chaque fois la même rengaine : au moment de signer les papiers de la vente, l'affaire finit par capoter. Sauf en janvier dernier, où un accord est enfin trouvé avec un consortium international composé d'investisseurs américains, chinois et indiens. Parmi eux, quelques noms connus des afficionados de la L1 : Paul Conway et Chien Lee, qui possédaient l'OGC Nice de 2017 à 2019. En acceptant ces actionnaires venus des quatre coins du monde, Nancy passe alors dans une tout autre dimension : celle de la multipropriété.Les Lorrains intègrent ainsi une nébuleuse composée de Barnsley (Angleterre), Thoune (Suisse), Esbjerg (Danemark) et Ostende (Belgique). Celui-ci est particulièrement intéressant, puisqu'il est un des acteurs majeurs de la future polémique. Son président, Gauthier Ganaye, est propulsé à la tête des rouges et blancs grâce au rachat. L'homme d'affaire n'a alors qu'une seule idée en tête : instaurer le gegenpressing. Une tactique qui a permis au KVO de passer de promu à candidat à l'Europe, dans le plat pays. Pour cela, il ramène Daniel Stendel - coach allemand qu'il a connu lorsque Ganaye occupait le même poste à Barnsley - afin de mettre en place ce style de jeu. Mais pour que cela fonctionne, il faut des nouveaux joueurs. C'est le point de départ de la fameuse "affaire Nancy".L'indignation va, alors, aller crescendo. Pourtant, les premières recrues ne font pas grand bruit. Shaquil Delos arrive libre, en provenance de Chambly... Ok. Mamadou Thiam atterrit, en prêt d'Ostende...