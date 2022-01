Et si Kylian Mbappé avait choisi le Cameroun...

Son père étant noué à Douala, Kylian Mbappé aurait pu choisir de représenter les Lions indomptables. Il y a quelques années, le clan Mbappé avait d'ailleurs échangé avec la fédération camerounaise, sans que les discussions aboutissent. Dans un monde parallèle, l'atout majeur du PSG a néanmoins dit oui à la Fecafoot. Tant mieux pour le Cameroun, qui aborde "sa" Coupe d'Afrique des nations en tant que double tenant du titre. Tant pis pour l'équipe de France, Emmanuel Macron et Eric Maxim Choupo-Moting.

16 mars 2017. Au lendemain de la qualification de l'AS Monaco pour les quarts de finale de la Ligue des champions , Didier Deschamps a rendez-vous avec la presse. Quels joueurs seront retenus pour affronter le Luxembourg et l'Espagne ? Une annonce particulièrement scrutée sur le Rocher. Le sélectionneur égrène les noms. Pour la première fois, Benjamin Mendy en est. Djibril Sidibé et Thomas Lemar, eux, sont reconduits. Mais pas de Kylian Mbappé., commente le Bayonnais, lui préférant alors Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Florian Thauvin et Anthony Martial. Le jeune espoir monégasque attendra. Mais le gamin de Bondy n'a pas le temps, son esprit glisse ailleurs. Désormais en position de force pour négocier, son père Wilfried se (re)tourne vers la Fecafoot. Champion d'Europe U19 avec les Bleuets, Kylian Mbappé, 18 ans, porte désormais son regard de l'autre côté de la Méditerranée et compte devenir lui aussi indomptable.Première cape le 10 juin face au Maroc. Premier but deux semaines plus tard face à l'Australie, qui permet au Cameroun de s'imposer 2-1 et de croire à une qualification pour les quarts de la Coupe des confédérations. Le rêve se heurtera au réalisme allemand au match suivant, mais la promesse est déjà là et prend date pour la grande échéance du mois de septembre. En quête d'un billet pour le Mondial russe, le Cameroun ne réussit à prendre qu'un point contre le Nigeria. Une double confrontation qui enterre les espoirs d'une qualification et qui interroge sur le traitement du jeune Mbappé, remplacé à vingt minutes de la fin à Yaoundé. Les jours du sélectionneur Hugo Broos sont comptés. Samuel Eto'o Fils ne se prive pas pour le dézinguer en lâchant un cinglant :Son successeur Clarence Seedorf ne commettra Lire la suite de l'article sur SoFoot.com