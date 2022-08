Et si Julien Stéphan avait suivi Thierry Henry à Monaco ?

En octobre 2018, Thierry Henry s'apprête à sauter dans le grand bain sur le Rocher en reprenant l'AS Monaco. Dans ses bagages, le Français veut amener Julien Stéphan, alors inconnu du grand public. Le Stade Rennais refuse de libérer le fils de Guy Stéphan et lui filera le volant du club breton début décembre, avec la suite que l'on connaît. Mais que serait-il arrivé si Stéphan avait suivi Henry à l'ASM ?

3 décembre 2018 : Gourvennec remplace Lamouchi

27 février 2019 : Rennes éliminé en Coupe de France

7 mai 2019 : Harry Kane punit l'ASM

En décembre, Olivier Létang perd patience et licencie Sabri Lamouchi, à l'approche d'un dernier match de poule décisif en Ligue Europa contre Astana. La décision du président rennais surprend, mais le nom du successeur vient rassurer tout le monde : c'est Jocelyn Gourvennec, à peine de retour à Guingamp, qui débarque au Roazhon Park. Le bourreau de la finale de 2014, la deuxième perdue par Rennes contre Guingamp, est aux manettes.Affiche des quarts de finale, le choc entre le Stade Rennais et l'AS Monaco accouche d'un triste match nul. C'est finalement sur un tir au but de Sofiane Diop, ancien de la maison, que les joueurs de Thierry Henry se qualifient, sans briller. Julien Stephan savoure dans l'ombre, mais part saluer ses anciens joueurs et collègues. Quelques jours après la claque et l'élimination face au Betis (0-4), le Rennes de Gourvennec se dirige vers une fin de saison triste, sans le moindre trophée. Encore une fois, les Bretons rentrent dans le rang.Dix jours après sa victoire en Coupe de France face au PSG grâce à un but tardif de Sofiane Diop, l'AS Monaco redescend de son nuage. La demi-finale retour de Ligue des champions des Asémistes vire au cauchemar, après que Thierry Henry ait répondu aux insultes des supporters deset giflé Harry Kane. Depuis les tribunes, Titi voit Julien Stéphan réussir l'exploit de revenir à 3-3, avant un penalty cruel d'Harry Kane, suite à une main d'Andrea Raggi. Monaco s'incline et voit la finale lui passer sous les yeux. Cruel pour un groupe revenu de nulle part en poules grâce au binôme Henry-Stéphan, avant de pousser la Vieille Dame vers la sortie en huitièmes, et d'éteindre la jeunesse flamboyante de l'Ajax en quarts.