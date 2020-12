Et si Jack Grealish devait tout au foot gaélique ?

Décisif toutes les 81 minutes en Premier League et rayonnant lors de ses premières représentations sous le maillot anglais, Jack Grealish enchante. À 25 ans, le capitaine d'Aston Villa est en train de mettre tout le monde d'accord. L'occasion de se pencher sur son passé de footballeur gaélique, loin d'être étranger à sa réussite actuelle.

Harder, better, stronger

Ainsi pourrait-on résumer la quasi-totalité des sorties des, cette saison. Si le club de Birmingham est redescendu de son nuage ces dernières semaines, son, lui, continue de tutoyer les sommets. Insaisissable, au moins autant que le capitaine du, l'héritier des Peaky Blinders affiche des stats à faire pâlir bon nombre de milieux offensifs - cinq buts et cinq passes décisives, en dix matchs de Premier League.Des temps de passage largement supérieurs à ceux de l'exercice précédent, qu'il avait bouclé avec huit buts et cinq. Un rythme effréné, surtout, plus rapide encore que celui d'Eden Hazard lors de sa meilleure saison outre-Manche (seize buts et quinze passes décisives, en 2018-2019). Des stats, mais aussi unincomparable et une audace que tout le Royaume a pu admirer cet automne sous le maillot descontre la Belgique. Tout ceci en partie grâce à un sport faisant fureur en Irlande, mais méconnu en Europe continentale : le football gaélique.Le jeune Jack Grealish s'adonne à cette pratique dès ses huit ans, ce qui semble logique vu ses origines irlandaises. Au pays du trèfle comme chez son voisin du Nord, le football gaélique demeure en effet incontournable. Martin O'Neill, Pat Jennings, Seamus Coleman ou Shane Long peuvent en témoigner. Le capitaine de l'équipe de France Antoine Duros décrit la discipline, savant mélange football/rugby/handball, de la manière suivante :