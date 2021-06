Et si Hongrie-France avait eu lieu pendant l'Euro 2020 en 2020

Que se serait-il passé si ce Hongrie-France avait eu lieu à sa date initiale ? Certainement quelque chose de ce style : chahutée par la Hongrie qui évoluait ce samedi à domicile, une équipe de France remaniée et menée par Moussa Dembélé s'est imposée dans la douleur...

Hongrie 1-2 France

On espère que Loïc Nego a apprécié le spectacle, lui qui passe l'été dans son canapé malgré sa naturalisation hongroise l'an passé et ses appels du pied au sélectionneur Marco Rossi. L'actuel soldat du MOL Fehérvár, vainqueur de l'Euro U19 avec les Bleuets d'Antoine Griezmann en 2010, aurait pu être sur le terrain ce 20 juin, d'un côté comme de l'autre, mais le sort - et coach Rossi - en ont décidé autrement. C'est donc à la télévision que le joueur formé au FC Nantes a pu admirer son ancien coéquipier Grizou offrir aux Bleus - remaniés avant le choc face au Portugal - la victoire au bout du suspense, et la première place du groupe F à l'issue de ce deuxième match de poules, quatre jours après le nul face à l'Allemagne.Didier Deschamps avait surpris et pris des risques en balançant une composition expérimentale avec des interrogations à chaque ligne et des novices - à ce niveau - un peu partout. Et cela n'a pas empêché l'équipe de France de réaliser un premier acte de costaud même si les 45 premières minutes ont été fermées, avec notamment un excellent Benjamin Mendy neutralisant totalement Attila Fiola. C'est d'ailleurs Mendy, sur un débordement, qui a débloqué la situation en déposant une galette pour Moussa Dembélé. Surprise de la liste et auteur de son premier but chez les A après sa bonne performance Lire la suite de l'article sur SoFoot.com