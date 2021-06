Et si France-Suisse avait eu lieu pendant l'Euro 2020 en 2020

Que se serait-il passé si ce France-Suisse avait eu lieu à sa date initiale ? Certainement quelque chose de ce style : rejoints en première période par un but du vétéran Stephan Lichtsteiner, les Bleus ont tout de suite appuyé sur l'accélérateur pour ne pas laisser de place au doute et se hisser en quarts (3-1).

France 3-1 Suisse

À chaque fois que l'équipe de France tombe face à sa voisine helvète, l'attention se braque toujours sur un homme qui représente généralement la principale menace côté rouge et blanc bien qu'il n'ait jamais marqué contre les Tricolores. Mais pour cet Euro, la Suisse est orpheline : Xherdan Shaqiri n'est pas là, cloué par une vilaine blessure au mollet que le petit format d'origine kosovare traîne depuis janvier et qui lui a fait manquer une bonne partie de la saison en Premier League. Résultat : comme en 2014 (5-2), comme en 2016 (0-0), la Suisse n'a pas posé beaucoup de problèmes aux Bleus, qui ont douté quelques minutes en première période, mais passent les huitièmes (3-1) et filent au tour suivant où ils affronteront la Croatie, tombeuse de l'Espagne (4-0).Ces deux sélections se connaissent sur le bout des doigts, alors au coup d'envoi, il n'y a pas de round d'observation, à l'image du streaker suisse descendu sur le pré dès la troisième minute armé d'un drapeau blanc pour transmettre un message d'unité :Côté football, les coqs montrent rapidement leur crête en s'installant dans le camp adverse. Et après une frappe en tribune de Benjamin Pavard (9), c'est Ferland Mendy qui débloque la situation sur une montée dont il a le secret, suivie d'une fusée du pied droit, s'il vous plaît: pas mal, pour un premier pion en sélection. Ce n'est qu'à la demi-heure de jeu que les coéquipiers du délicieux Ricardo Rodríguez se rebellent ; et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com