Et si cette Superligue était juridiquement légale ?

Cela fait des semaines, des mois qu'on en parle et voilà que c'est fait. Les gros clubs vont la créer, cette Superligue, cette compétition fermée, privée, autonome et ultralucrative. Enfin, vont la créer, encore faut-il qu'elle soit acceptée légalement et qu'elle ne pose pas de problème juridique. Et sur ce point, il y a débat.

Vers un combat juridique

Rendez-nous le son du multiplex ! Dimanche, en début d'après-midi, toute la presse européenne a été mise en état d'alerte après les révélations dusur la Superligue. Elle va se faire, et cela va être annoncé dans la soirée. Et effectivement, peu après minuit, l'annonce officielle est tombée, via un communiqué de presse envoyé aux salles de rédaction. Pourtant, rien n'est encore fait. L'UEFA, avec le soutien des ligues, veut s'attaquer ouvertement à cette fronde, menace de sanctions et condamne sans vergogne. Elle se base notamment sur son règlement, modifié avec la FIFA en janvier dernier, qui interdirait tout simplement de créer une compétition privée, autonome et non officielle. Dans ses textes, si un joueur venait à y participer, il serait exclu de toutes les compétitions officielles, de la Ligue des champions à la Coupe du monde, en passant par l'Euro. Cela peut même aller jusqu'à l'exclusion directe des clubs, à l'échelon international, mais aussi national, avec une probable sortie des championnats nationaux.Seulement, les 12 clubs fondateurs de la Superligue ne vont pas se laisser faire. Selon le, les dirigeants de Manchester United, de Manchester City et de Liverpool se seraient déjà payé les services de juristes et d'avocats spécialistes en droit des affaires et en droit international pour faire capoter les sanctions. Idem côté espagnol et italien, où ils construisent leurs arguments depuis de long mois, se basant sur la jurisprudence européenne très particulière.Cette dernière serait en effet favorable à la création d'une Superligue, malgré les commentaires vindicatifs de certains représentants politiques, comme Margarítis Schinás, vice-président de la Commission européenne. Le droit communautaire se réfère aux lois, aux traités, et ces derniers soutiennent et défendent la libre concurrence et la liberté d'entreprendre. Ce sont ces mêmes traités qui ont donné raison, en 2018, aux deux patineurs néerlandais Mark Tuitert et Niels Kerstholt, lorsqu'ils avaient eu l'outrecuidance de participer à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com