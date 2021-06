Et si c'était l'heure pour Lloris de passer le flambeau ?

Comme un certain nombre d'autres Bleus, Hugo Lloris est passé complètement au travers de son Euro 2020. Moins tranchant, moins décisif, moins solide, tout simplement moins brillant, le capitaine centenaire a semblé, pour la première fois, dégager l'impression que son poste de numéro 1 chez les Bleus pouvait être en danger. Derrière, Mike Maignan va commencer à sérieusement gratter à la porte. Et s'il était temps de passer le témoin ?

Lloris et périls

Une demi-volée arrêtée au bout d'une extension à la 14minute d'Allemagne-France, en demi-finales de l'Euro 2016. Une double intervention kamikaze sur une tête de Cáceres puis devant Godín juste avant la mi-temps du quart de finale de la Coupe du monde 2018. Une allonge absolument sublime pour détourner des filets une frappe lourde d'Alderweireld face à la Belgique, en demi-finales de ce même Mondial. Comme des flashs, les instants de brillance d'Hugo Lloris avec l'équipe de France racontent en pointillé l'histoire d'un gardien qui a été absolument décisif sur la route des plus grandes histoires des Bleus ces dernières années. Rapidité, vivacité, agilité, assurance ; tout ce qui faisait le Lloris de 2016 et de 2018 dans les grands moments et qui, cruellement, semble lui avoir manqué en 2021.Hugo Lloris est depuis dix ans le capitaine évident, et depuis 2009 le gardien numéro un incontesté des Bleus. Si bien qu'on est presque surpris de voir poindre un bout de semblant de déclin, comme un événement dont on n'aurait jamais imaginé être les témoins. Pourtant, le constat semble clair : à 34 ans, le Niçois, qui a vécu toutes les compétitions majeures des Bleus depuis l'Afrique du Sud en 2010, donne l'impression d'avoir raté sa première grande compétition. En phase de groupes, outre un match d'ouverture face à l'Allemagne où il aura joué son rôle sans particulièrement briller (1 tir cadré subi, 1 arrêt), laissant cela à sa défense, il n'aura pas pu empêcher les fuites dans la défense bleue face à la Hongrie (1 but encaissé, 2 arrêts) et aura surtout complètement coulé face au Portugal, avec ce penalty provoqué sur une sortie ultra dangereuse sur Danilo et deux buts encaissés sur penalty. Après le match, les statistiques faméliques du portier de Tottenham dans l'exercice refaisaient surface : avant la Suisse, c'était 18 buts encaissés sur 20 penaltys pour Lloris avec les Bleus, dont les 15 derniers. Et, de façon presque prophétique, aucune séance de tirs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com