Et si c'était l'année de Sochaux ?

Même s'il a perdu la première place lors de son déplacement à Valenciennes samedi dernier (2-1), Sochaux, devancé par Bordeaux (1er), Amiens (2e) et provisoirement Le Havre, réalise un début de saison convaincant, après un été agité et notamment marqué par le départ de son entraîneur Omar Daf à Dijon. Chez les Lionceaux, la Ligue 1, quittée en 2014 et qui était à portée de main en mai dernier, fait partie des ambitions d'un club qui s'en est donné les moyens.

Saint-Étienne FC Sochaux-Montbéliard 10/10/2022 à 20h45 Ligue 2 Diffusion sur

"L'évidence" Guégan

Comme d'autres, tels le Paris FC, Saint-Étienne, Bordeaux, Dijon ou Metz – et les autres, qui se reconnaîtront facilement -, Sochaux était régulièrement cité parmi les prétendants à l'accession à la Ligue 1, réservée seulement à deux équipes, du fait du passage de l'élite de 20 à 18 clubs. Pas seulement parce que le FCSM, qui a un passé long comme le bras en Ligue 1, avait échoué à l'avant-dernier tour des barrages face à Auxerre (0-0, 5-4 aux TAB) en mai dernier. Cette saison, le Nanking Group, propriétaire du club, a décidé de revoir le budget à la hausse (il serait légèrement supérieur à 21 millions d'euros) et donc d'offrir à certains joueurs des salaires attractifs., embraye le directeur Samuel Laurent, qui gère la boutique au quotidien.Jusqu'à la défaite à Valenciennes, Sochaux occupait la première place du classement, après avoir accumulé six victoires consécutives entre la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com