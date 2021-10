Et si c'était l'année de la Real Sociedad ?

À la chasse à la première place et portée par une excellente dynamique depuis le début de saison, la Real Sociedad tentera de confirmer ce dimanche à l'occasion du Derby basque face à l'Athletic Club. Des résultats instantanés et impressionnants, qui ne sont en réalité que la conséquence d'un travail en profondeur entamé depuis plusieurs années.

Imanol, maître bâtisseur

Sept victoires en onze matchs. Le bilan est simple et précis, comme l'efficacité de la Real Sociedad à l'entame de cet exercice 2021-2022. Celle d'une équipe jeune (25 ans de moyenne d'âge) mais à l'expérience bien bâtie. Le savant mélange de joueurs issus du cru de Donostia et d'internationaux réguliers, dirigés d'une main de maître par le placide Imanol Alguacil. Une seule défaite depuis le début de saisonqui place ainsi les bleu et blanc dans un statut de sérieux candidat au titre, loin de son rôle d'éternel perdant.Afin de mener à bien la tâche qui lui incombe de plus en plus, la Real Sociedad sait sur qui s'appuyer : Imanol Alguacil Barrenetxea. À 50 ans, l'enfant d'Orio est devenu l'homme de base d'un projet d'envergure, entamé depuis près de dix ans maintenant. Intronisé manager général de l'ensemble des catégories jeune en 2011, Alguacil a lancé la vaste réforme de formation d'une institution alors en perte de vitesse, engluée dans une permanente bataille pour le maintien. Le temps aura donné raison àet cette saison confirme le bien fondé de ses excellentes méthodes. Il faut dire que les points positifs sont nombreux : Joseba Zaldúa, Martín Zubimendi, Igor Zubeldia, Aihen Muñoz et l'éminent Mikel Oyarzabal. Autant de noms, aussi semblables qu'indispensables, indissociables du système Alguacil.Formés par le technicien ou lancés dans le grand bain par ses soins, les cinq régionaux de l'étape pèsent plus de 70% des minutes disputées par l'effectif, pour en constituer la solide colonne vertébrale. Troisième défense du championnat avec neuf buts encaissés, la Real n'a pourtant remporté qu'une seule victoire par plus d'un but d'écart, en septembre à Cadix (0-2). Un constat surprenant, pour une équipe au style de jeu flamboyant, qui s'avère malgré tout efficient sur le plan comptable. Ce réalisme saisissant est ainsi devenu l'arme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com