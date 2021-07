Et si Belgique-Italie avait eu lieu pendant l'Euro 2020 en 2020

Que se serait-il passé si le quart de finale entre la Belgique et l'Italie avait eu lieu en 2020 ? Eden Hazard aurait brillé avant de sortir blessé, l'Italie aurait arraché la prolongation avant de finalement l'emporter au bout de la nuit.

Belgique 3-4 Italie

Les Belges ne se laissent pas faire

Du haut de sa cabine de commentateurs, Laurent Ciman n'en croit pas ses yeux. Le consultant de la RTBF accuse le coup, alors que l'arbitre de la rencontre, le Slovène Slavko Vin?i?, siffle la fin de ce premier quart de final disputé à l'Allianz Arena de Munich. Une nouvelle fois, la Belgique échoue face à l'Italie. Comme en 2016, en France, où Ciman avait vu de ses yeux Emanuele Giaccherini et Graziano Pellè refroidir ses coéquipiers pour leur entrée dans la compétition. Comme trop souvent, en fait. Quarante-huit ans après le seul et unique succès des Belges à l'Euro face à la(2-1) à Bruxelles (c'était déjà en quarts de finale), il n'y aura donc pas encore de deuxième fois. À croire que cette génération dorée belge est bel et bien maudite.Comme dans un mauvais rêve, ou un bon cauchemar, à vous de choisir, c'est une scène de déjà-vu qui ouvre le bal de ce duel au sommet. "Ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont refait" résumerait parfaitement l'ouverture du score desdans l'atmosphère électrique de l'enceinte munichoise : une longue transversale de Leonardo Bonucci pour Marco Verratti, esseulé dans la surface d'un Thibaut Courtois désemparé devant le plat du pied droit du milieu parisien. L'équipe de Roberto Martínez prend un sacré coup sur la, mais n'est définitivement plus la même que quatre ans