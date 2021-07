Et si Angleterre-Danemark avait eu lieu pendant l'Euro 2020 en 2020

Que se serait-il passé si cette demi-finale avait eu lieu à sa date initiale ? Certainement quelque chose de ce style : poussé en prolongation - malgré le doublé de Jens Stryger Larsen - par une Angleterre accrocheuse (2-2), le Danemark a résisté et s'est héroïquement qualifié pour la finale grâce à un arrêt de Kasper Schmeichel sur Harry Kane lors des tirs au but. Comme un air de déjà-vu.

Angleterre 2-2 (4-5 t.a.b.) Danemark

Jens Striker Larsen

On pensait la malédiction brisée, depuis 2018. Après trois Mondiaux (1990, 1998, 2006) et trois Euros (1996, 2004, 2012) tragiquement achevés aux tirs au but, l'Angleterre avait enfin vu le vent tourner en remportant une séance dans une grande compétition, face à la Colombie en huitièmes. Deux ans plus tard, l'ex-héros Jordan Pickford est toujours là, mais la baraka a déjà quitté les. En voyant la main ferme de Peter Kasper Schmeichel repousser sa tentative molle du plat du pied (le deuxième essai anglais de la séance), Harry Kane a empêché le football de, une fois de plus, malgré la force de caractère d'une sélection britannique qui avait cravaché pour accrocher la prolongation à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Résultat des courses : c'est le Danemark, comme dans un rêve devant 5000 de ses supporters, qui file vers la deuxième finale de championnat d'Europe de son histoire, notamment grâce à un Christian Eriksen de gala et surtout deux pions improbables de Jens Stryger Larsen. On ne l'attendait pas, mais le pays de Margrethe II sera au rendez-vous le dimanche 12 juin.Tout a parfaitement commencé pour les Scandinaves avec l'ouverture du score de ce dernier dès la cinquième minute, de la tête au second poteau à la réception d'un centre assassin de ce même Lire la suite de l'article sur SoFoot.com