Et pourtant, Thomas Tuchel avait tout bon

Jusqu'à la 80e minute, le Chelsea tenait entre ses doigts un exploit porté par le plan parfait dessiné par son entraîneur allemand. Puis, le monument s'est effondré brutalement sous les coups d'un Real tenu par des générateurs de moments irrationnels.

Chaque printemps, c'est la même histoire. Les mêmes espoirs, la même tension, les mêmes costumes et la même quête : celle de l'exploit. En voyage à Madrid pour le troisième débat avec le Real de sa vie d'entraîneur, Thomas Tuchel avait ainsi lâché ceci, lundi après-midi :Presque impossible, vraiment ? Oui, parce qu'au coup d'envoi mardi soir, aucune équipe anglaise ne s'était jamais imposée au Bernabéu par plus d'un but d'écart en Ligue des champions et parce que Chelsea, champion d'Europe en titre, restait sur une manche aller marquée parde l'ère Tuchel. À Londres, il y a une semaine, les, plutôt sévèrement punis au tableau d'affichage (1-3) par les exploits du duo Courtois-Benzema, s'étaient alors plantés dans la pose de leur pressing - un outil vital de leur projet de jeu - et avaient, entre autres, laissé le Real s'amuser à créer des supériorités numériques via les décrochages de Benzema et Valverde autour d'un duo Jorginho-Kanté rapidement coincé dans un entre-deux mortel, mais aussi Vinicius Junior s'empiffrer dans les grands espaces. Furieux, Thomas Tuchel avait passé les heures suivantes à se refaire le match avec plusieurs kilos de chocolat. Verdict :. Heureusement pour ses nerfs, l'Allemand avait ensuite vu ses hommes répondre avec autorité à Southampton (0-6), ce qui l'avait poussé à affirmer :Lundi, il avait alors promiset avait espéré tout haut. L'Europe du foot l'avait pris au mot, puis elle avait accroché sa ceinture, ouvert grand les yeux et attendu les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com