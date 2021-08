information fournie par So Foot • 24/08/2021 à 06:00

Et Nice-Marseille lança la rentrée politique...

Pendant que les présidents des deux clubs se renvoient la balle et la faute, en attendant d'être convoqués par la LFP, ou que les commentateurs montrent du doigt les supporters, nos politiques n'ont pas manqué l'occasion d'un pareil barouf pour faire également leur rentrée. Reste à savoir ce qu'il adviendra de toutes ces belles déclarations pour la galerie.

Estrosi fustige l'OM

La violence est toujours intolérable. Des sanctions doivent être prises par @LFPfr après avoir déterminé les responsabilités. Si le comportement de certains supporters est inqualifiable celui du président de l'OM l'a été aussi en tribune et celui de l'entraîneur sur le terrain. -- Christian Estrosi (@cestrosi) August 23, 2021

L'onde de choc de Nice-Marseille a inévitablement débordé sur le terrain politique. Les maires et députés du cru ont donc été les premiers à dégainer le soir du match et le lendemain. Mais inutile de se fier aux étiquettes politiques cette fois, même si elles semblent parfois épouser les penchants attribués aux divers groupes de supporters des clubs impliqués. Dans ce cas, l'ancrage électoral l'emporte largement sur toute autre considération.Car ils ont tous causé, surtout sur Twitter, une écharpe autour du cou. Ainsi, présent au stade, Christian Estrosi, dont on sait le lien qu'il aime afficher avec les tribunes du Gym, est tout de suite venu au secours du président de l'OGC Nice., a ainsi balancé le maire de Nice. Naturellement, il ne justifie pas les jets d'objet ni les coups portés aux joueurs phocéens. Il endosse néanmoins une version qui accable en grande partie l'encadrement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com