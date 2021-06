Et le coeur de Rome se remit à battre

Privé de supporters depuis plus d'un an, le Stadio Olimpico a de nouveau vibré vendredi. Et avec lui c'est tout un pays qui baigne à nouveau dans une douce euphorie footballistique. Entre fan zone, retour au stade et présence d'un Obélix turc, la Ville éternelle a lancé son Euro de la meilleure des manières.

Passer d'un Clermont-Toulouse en Ligue 2 à un Turquie-Italie en ouverture de l'Euro, c'est la drôle de faille spatio-temporelle dans laquelle s'est engouffré Clément. C'est le virus qui l'y a plongé, mais la sensation de vertige est identique., se marre le jeune homme sur la longue avenue menant au Stadio Olimpico. Difficile de le contredire, mais qu'est-ce qu'il fout avec un flocage Benzema dans le dos en plein cœur de la Ville éternelle ?Message limpide, sa clique (Samuel, Gaël et Ben) explose de rire et le Français de rappeler son chemin de croix pour débarquer ici, via Cracovie en Pologne puis Rome. Ainsi va la vie des compétitions internationales où les horizons divergent mais le GPS indique à chacun le même terminus. Prenez Mehmet et ses potes, tous grimpés sur une trottinette sur la Lungotevere Maresciallo Cadorna, à deux pas de l'enceinte., jure le Turc de 32 ans, débarqué de Bruxelles après avoir claqué 200 balles sur Viagogo pour choper une place. C'est surtout, dans le sens jouissif.Niveau patience, Giuseppe et son rejeton Vincenzo en connaissent un rayon. Les deux trimbalent des prénoms qui fleurent bon la Toscane et la bruschetta, ils n'en demeurent pas moins de solides bûcherons canadiens., rejoue Giuseppe avec sa version réelle de la moustache d'Assurancetourix.