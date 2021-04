Et Goran Pandev écrabouilla l'Allemagne

La Macédoine du Nord, déjà qualifiée pour l'Euro, la première compétition internationale de son histoire, s'est offert une victoire de prestige ce mercredi à Duisburg, face à la Mannschaft (1-2), et a chipé la deuxième place du groupe J des qualifications à la Coupe du monde 2022. Auteur du premier but de son équipe, Goran Pandev, 37 ans, a profité de ce théâtre pour façonner un peu plus sa légende.

Une mauvaise relance d'Emre Can dans l'axe de la Schauinsland-Reisen-Arena de Duisburg et un homme surgit, puis ressurgit, quelques mètres plus loin, pour crucifier Marc-André ter Stegen du gauche et faire éclore l'un des plus grands succès de l'histoire d'un pays d'à peine plus de deux millions d'habitants (0-1, 45+2). Quand le même Emre Can touche de manière flagrante le ballon du bras dans la surface à la 77minute, il est le premier à aller dire à l'arbitre le fond de sa pensée, et à écoper de ce fait d'un carton jaune qui le suspendra pour la prochaine échéance. Qu'importe, tant que le succès est au bout du tunnel. Car à 37 ans, Goran Pandev n'a plus de temps à perdre et a donc prouvé qu'il en avait encore sous la semelle pendant 90 minutes, même s'il est plus proche en âge de son sélectionneur Igor Angelovski (44 ans) que de Vlatko Stojanovski (23 ans), l'attaquant de Chambly qui l'a remplacé dans les arrêts de jeu. Capitaine, joueur le plus capé (114 sélections) et meilleur buteur (36 pions) de l'histoire de la sélection macédonienne, le vieux briscard est une légende, une vraie. En novembre 2020, c'était déjà lui qui avait qualifié la Macédoine du Nord pour la première phase finale d'une compétition internationale de son histoire en marquant l'unique but lors de la finale des barrages à l'Euro 2020 face à la Géorgie (0-1).Quand il n'endosse pas sa cape de héros de la nation, Goran Pandev est une valeur sûre de Serie A. Titulaire depuis six ans d'un Genoa qui incarne assez bien le ventre moi du championnat d'Italie, l'ancien de la Lazio n'a plus besoin de s'occuper d'une armoire à trophées qu'il s'était chargé de remplir en participant par exemple au quintuplé championnat-coupe-supercoupe-Ligue des champions-Coupe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com