Et ça fait Zouma café

La légende raconte qu'après s'être envolé pour crucifier Liverpool, alors seule équipe encore invaincue dans l'élite anglaise, Kurt Zouma n'a jamais retouché le sol. Maître des airs, le défenseur de West Ham a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Comme si le nouveau patron des Hammers, élu homme du match face aux Reds (3-2), était destiné à viser plus haut. Notamment en équipe de France.

Sans atterrissage

. On est alors en décembre 2020 et Frank Lampard, son entraîneur de l'époque, avait déjà vu juste. Quelques minutes plus tôt, Kurt Zouma s'envolait plus haut que lespour permettre auxd'éviter le piège Marcelo Bielsa, faisant alors de lui le joueur ayant remporté le plus de duels aériens en Europe (92%). Bientôt une année s'est écoulée, et le principal concerné a récidivé. Sous de nouvelles couleurs de West Ham, contre l'imbattable Liverpool,a validé son nouveau costume de patron.Remarquable, admirable, étincelante, accomplie, tant de superlatifs conviendraient à décrire la performance aboutie de Zouma face à Liverpool ce week-end (3-2). Surprenante ne fait pas partie de la liste. Le Français de 27 ans est dans la continuité de son début de saison canon avec les. De quoi le convier au prochain rassemblement des Bleus, après l'avoir laissé à la maison pour le Final Four de la Ligue des nations.[en sélection], confiait Didier Deschamps jeudi au moment d'annoncer sa liste. Le sélectionneur ne s'y trompe pas, Zouma est devenu un véritable pilier du onze de David Moyes. Si West Ham se place aujourd'hui sur la dernière marche du podium de l'élite anglaise, le défenseur central joue un rôle crucial dans cette incroyable épopée, mettant toutes ses qualités au profit du style Lire la suite de l'article sur SoFoot.com