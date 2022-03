Et Benzema est arrivé

Éliminé de la Ligue de champions durant une heure, le Real Madrid a vu sa bête se réveiller. Maillot blanc, numéro 9 dans le dos et triplé dans la besace, Karim Benzema a en effet encore démontré sa puissance : celle d'un attaquant que plus rien n'arrête et dont les superlatifs ne pourront jamais contenir le talent.

Full option

Dix-sept minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Karim Benzema pour renverser le Paris Saint-Germain et qualifier son Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Un plat du pied, une frappe en puissance et un extérieur du droit : la panoplie des plus grands exposée en mondovision, le soir de sa 500titularisation en blanc, qui plus est au moment opportun. Le Brondillant a gagné le droit, au coup de sifflet final, de lever les bras au ciel, hurler de joie et tomber à genou pour jubiler : cette qualification est en grande partie sienne.Pourtant, la soirée du goleador aurait très bien pu prendre une autre tournure. Auteur de trois coups de caboche et d'une frappe brossée passées tout près d'accrocher le cadre de Gianluigi Donnarumma, Karim Benzema a en effet dû prendre son mal en patience. Privé de ballons, la faute à un milieu de terrain dégarni par le replacement de Toni Kroos dans un rôle de récupérateur, l'attaquant s'est vite retrouvé privé de ballons. Mais ça, c'était avant. Avant un réveil aussi soudain que brutal, suffisant pour faire de cette nuit, saAu pressing sur un Gigio déjà bien fébrile balle au pied, Benzema a déclenché la fureur des siens au moment d'égaliser sur un service plein de lucidité signé Vinícius Júnior (61). Symbole de cette rage vaincre, le visage crispé du Français, venu carrément mordre le cuir au moment de le reposer dans le rond central pour la remise en jeu. La suite n'a finalement été que d'une logique "benzemesque". Le sens du but retrouvé, ce dernier ne s'est dès lors pas privé de fusiller sa proie italienne, concluant respectueusement la régalade de l'autre maestro du soir : Luka Modrić (76). Enfin, c'est en renard des surfaces qu'il est venu profiter de la dégringolade adverse, tendre sa jambe à l'entrée de la surface et éteindre la fine lueur d'espoir restante dans la Ville Lumière (78)., clamait-il en fin de partie. À 34 ans et 80 jours, voilà donc le fringant Karim devenu le buteur le plus âgé à inscrire