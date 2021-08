Et au milieu coule Jean-Pierre Rivère

S'il lui est arrivé à de multiples reprises de monter au créneau pour dénoncer les agissements de ses supporters, quitte à déposer plainte parfois, Jean-Pierre Rivère a eu faux sur toute la ligne ce dimanche face à l'OM. Prêt à reprendre le match, confiant face à ses supporters, repoussant le naufrage de la soirée sur les Olympiens, le président niçois a voulu jouer le dernier rempart face à l'indéfendable. Gênant.

L'éternel recommencement de l'histoire s'applique aussi à Nice, mais les dérapages sont plus ou moins contrôlés en fonction de l'époque. Prenez Jean-Pierre Rivère par exemple. Quand le président du Gym s'est installé en conférence de presse ce dimanche soir à minuit après plus d'une heure d'incertitude et de chaos sur la pelouse de l'Allianz Riviera, le placard à archives s'est ouvert et a envoyé dans le magnétoscope - si tant est que le dirigeant niçois en ait un - une cassette un brin recouverte de poussière. Un petit tour dans la DeLorean et l'on retrouve Jean-Pierre Rivère face aux même micros des journalistes, le 24 octobre 2014. Une semaine plus tôt, des énergumènes de la Populaire Sud sont descendus sur la pelouse de l'Allianz pour tenter d'en découdre avec Jean-Louis Leca, alors à Bastia, venu les haranguer avec un drapeau corse à l'issue du derby. Après les pralines, y compris par des agents de sécurité privés, Rivère martèle :Vraiment ? Même Pinocchio n'a jamais eu son nez aussi long. Au Figaro, toujours après Nice-Bastia de 2014, Rivère jurait que "" et pointait là aussi la configuration Lire la suite de l'article sur SoFoot.com