Est-ce la fin définitive de l'épopée islandaise ?

Toutes les belles histoires ont une fin. En pleine déconfiture sportive, ébranlée par plusieurs scandales impliquant des héros nationaux, l'Islande vit un retour sur terre plombant après des années de gloire. Un rebond est-il possible ? Une chose est sûre. On ne devrait plus subir cette saloperie de clapping pendant quelques années.

Un seul dentiste vous manque et tout est dépeuplé

Novembre 2017. L'Islande et ses 370 000 habitants perdus sur un caillou au milieu de l'Atlantique-Nord célèbrent la qualification de leur sélection à la Coupe du monde en Russie. Un peuple clappe à l'unisson de ses onze joueurs pour fêter l'exploit. Un an et demi après avoir étonné l'Europe et éliminé l'Angleterre lors de l'Euro, l'état nordique devient le plus petit pays à accéder à la grand-messe mondiale. L'équipe est alors la coqueluche de ceux qui aiment les contes de fée. À leur crédit, l'épopée islandaise contient tous les ingrédients qui font ce qu'on appelle une " belle histoire ". Il y est question pêle-mêle de football vrai, de Vikings au grand cœur, de supporters exemplaires et d'un sélectionneur dentiste.L'adage veut que les choses aillent vite dans le football. Quatre ans plus tard, c'est donc une sélection en déperdition qui s'apprête à accueillir l'Arménie ce vendredi soir à Reykjavik. Une victoire, un nul et neuf défaites lors de ses onze derniers matchs officiels, 25 buts encaissés pour 9 marqués. C'est le bilan affligeant présenté par l'Islande. Mais comment a-t-elle pu passer en trois ans à peine duet du frisson des grands exploits à la cinquième place du groupe J ?Pour Daði Rafnsson, ancien responsable de la formation du FC Breidablik, l'un des meilleurs clubs dans ce domaine en Islande, et qui a également œuvré pour la fédération, la réponse est avant tout sportive. L'Islande aurait été victime de son propre succès. Tentatives d'explication :Et les résultats ont été catastrophiques. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com