Espoir de Marseille, Bamba Dieng régale le Sénégal

Révélation du début de saison marseillais et déjà auteur de trois buts, Bamba Dieng est de ceux qui n'ont pas le temps. Débarqué de Saly dans l'anonymat le plus total l'hiver dernier, l'attaquant de 21 ans a, depuis, parcouru un bon bout de chemin. Un aboutissement inespéré, pour ce petit garçon dont le seul rêve était de suivre les pas d'Alexis Sánchez.

• Le bizutage de Cheick Bamba Dieng ?? ; pic.twitter.com/urxuymN0bQ — Treize013 (@treize013) October 12, 2020

Les bras écartés et le déhanché maîtrisé au rythme dede Stromae, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng détonne. Pour son bizutage avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille, le buteur sénégalais assure pleinement le spectacle devant des coéquipiers conquis. Un cliché spontané, joyeux et figé dans le temps, qui décrit finalement à merveille celui qui s'est hissé jusqu'au groupe professionnel et que les supporters du Vélodrome ont simplement appris à nommer Bamba.Un prénom qui résonne jusqu'aux portes de Dakar et la ville de Pikine. C'est là que Bamba Dieng voit le jour le 23 mars 2000. Mais c'est pourtant Diourbel, cité située à 150 km à l'est de la capitale, qui profite des premiers pas du footballeur en herbe., confie son frère, Hamidou. Âgé de 27 ans, ce dernier évolue en Ligue 1 sénégalaise sous les couleurs de Dakar Sacré-Cœur (DSC). Car le virus du ballon rond n'a pas touché que le plus jeune de la fratrie Dieng., se targue ainsi le cadet de la bande. Une passion partagée, qui a même vu la fratrie s'affronter au sein de l'élite locale. Bamba Dieng en était alors à sa deuxième saison professionnelle sous les couleurs de Diambars, tout juste promu en Ligue 1., résume-il tandis que les journaux locaux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com