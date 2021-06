Espagne vs Lewandowski : le match qu'il ne faudra pas rater

En très sérieux outsider du tournoi, l'Espagne vise avec un fort esprit de reconquête une raisonnable pole position du groupe E devant une Pologne a priori mieux armée que la Suède et la Slovaquie.

Difficile de se défaire de l'impression de puissance retrouvée que laa dégagée en torpillant la6-0 le 17 novembre dernier. Un score fleuve avec des buts d'une grande variété, un adversaire prestigieux balayé et surtout un onzequi dessine la transition d'uneaux ambitions élevées. Ferran Torres, Rodri, Oryazabal, Dani Olmo ou José Gayà sont, entre autres, les nouveaux visages qui s'installent progressivement aux côtés des anciens, Busquets, Koke, Alba ou Morata. Mais pas l'iconique Ramos, finalement non retenu par Luis Enrique. Tout un symbole ! La sélection ibérique, exempte d'ailleurs de joueurs du Real Madrid (une première historique en compétitions internationales), veut renouer avec les années glorieuses du triplé historique Euro 2008-Mondial 2010-Euro 2012, évanouies ensuite avec le fiasco de la Coupe du monde 2014 (sortie au premier tour), de l'Euro 2016 décevant (quart-de finaliste) qui avait acté le début de la fin de la génération Casillas-Iniesta, et enfin de la fade élimination aux TAB face à la Russie au Mondial 2018. Avec trois couronnes européennes (1964, 2008 et 2012) et ex aequo avec l'Allemagne, l'Espagne débarque donc dans une compétition qu'elle affectionne, profitant sans doute du report d'un an qui a fait mûrir ses jeunes talents, dont certains ont remporté l'Euro 2019 des U20. Après des éliminatoires d'Euro vite expédiées (leader invaincu), une Ligue des nations à sa main (première de poule et une demie à suivre le 6 octobre contre l'Italie), lamène dans son groupe de qualif du Mondial 2022.L'animation du 4-3-3 de Luis Enrique fait la part belle à la possession due à la pléthore de très bons joueurs au milieu composé récemment de l'excellentRodri et de Busquets (une fois que la Covid l'aura laissé tranquille), Pedri, Koke ou Canales. Devant, D. Olmo et F. Torres devraient encadrer Morata, le numéro 9 attitré. Si la possession élevée, parfois longuette, et l'attaque prolixe (plus de 2 buts par match en moyenne) constituent les atouts d'une équipe qui va de l'avant, sa défense affiche moins de certitudes. Unai Simon (23 ans, A. Bilbao), qui devrait garder les cages à l'Euro, de préférence à De Gea, n'offre pas encore toutes les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com