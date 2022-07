information fournie par So Foot • 08/07/2022 à 06:00

Espagne : la vie sans Alexia Putellas

Déjà amputée de Jenni Hermoso, la meilleure buteuse de son histoire, la sélection espagnole devra donc briller en Angleterre sans Alexia Putellas, la meilleure joueuse du monde. Une nouvelle fracassante, qui en plus de faire vibrer tout un pays qui s'est découvert une passion tardive pour le football féminin, fait trembler tout le monde du football. La joueuse la plus capée de l'histoire de la Roja suivra donc l'Euro depuis chez elle, avec un ligament croisé en moins.

, commentent plusieurs observateurs du football féminin le désormais triste soir du 5 juillet. Jour où Alexia Putellas, la meilleure joueuse du monde et dernière gagnante du Ballon d'or, s'est rompu le ligament croisé antérieur et qui lui coûtera sa participation à l'Euro féminin de cet été., explique le lendemain le sélectionneur Jorge Vilda en conférence de presse.Quittant l'entraînement à l'aide de béquilles, la capitaine de lan'avait guère de grands espoirs avant l'IRM du soir., a-t-elle crié sur le coup. Un coup d'autant plus dur que quelques jours auparavant, la milieu de terrain du Barça avait déclaré :Mais comme aiment à le répéter les joueurs masculins gavés auUn adage que constate par elle-même l'internationale en revoyant l'image précédent le drame :