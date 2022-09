Espagne : la danse des non-dits

Parti d'une polémique liée aux célébrations dansantes de Vinícius Júnior, le derby de Madrid s'est retrouvé dans un tournant beaucoup moins trivial, lorsque le Brésilien est devenu la cible d'insultes racistes de la part des supporters de l'Atlético. De quoi faire souffler un vent d'indignation en Espagne, pris à son propre piège de surmédiatisation.

Triste, mais habituel

Marionnette et animalisation

Au coup de sifflet final du Derbi madrileño ce dimanche soir (victoire du Real Madrid 1-2), les huées ont traversé les tribunes du Civitas Metropolitano. Entre frustration de la défaite et détestation du rival, les supporters de l'Atlético s'en sont surtout donné à cœur joie pour tancer Vinícius Júnior, victime, malgré lui, d'une polémique mêlant recadrage autoritaire et relents de racisme exacerbé.Pour comprendre ce qui est d'abord reproché à l', il faut remonter au vendredi 16 septembre dernier. Présent au micro de la Movistar en avant-match, Koke, capitaine de l'Atlético, est interrogé sur les danses parfois provocantes de Vini, notamment lors du dernier succès merengue, contre Majorque (4-1) :Une réponse correcte, qu'Álvaro Morata est venu compléter dans la foulée :Rien à redire, jusqu'à l'emballement médiatique. Caractéristique en Espagne.Les propos de Koke sont en effet repris sur l'ensemble des sphères ibériques, sortis de leur contexte et rapidement transformés en une mise en garde directe envoyée à Vinícius Júnior. L'effet domino des réseaux sociaux n'aidant pas, la polémique enfle et vrille dansSignées Pedro Bravo, agent de joueurs et président de l'Association nationale des agents de joueurs en Espagne (AEAF), ces quelques phrases finissent de transformer l'imbroglio en discours intolérable.Soutenu par ses compatriotes (Pelé, Neymar