Espagne-France : trois mois trop tard

En remportant la Ligue des nations contre l'Espagne ce dimanche soir, l'équipe de France a réveillé les regrets de ne pas l'avoir vue triompher à l'Euro l'été dernier pour asseoir son hégémonie sur la planète foot. Cette semaine, les Bleus ont prouvé qu'ils avaient beaucoup de talent et énormément d'orgueil, mais ces seuls ingrédients ne suffiront pas en 2022 pour retrouver les vrais sommets.

Une génération pour régner

Ce n'est pas exactement le trophée argenté qu'Hugo Lloris espérait recevoir des mains d'Aleksander Čeferin en 2021. Ce qui n'a pas empêché les Bleus de sortir les sourires, les drapeaux tricolores et d'adresser quelques baisers à leur nouveau bébé, la coupe de la Ligue des nations, au moment de célébrer leur victoire en finale contre l'Espagne (1-2) ce dimanche soir, à Milan. Qu'on s'en moque ou non, l'équipe de France est devenue ce week-end la première nation à remporter la Coupe du monde, l'Euro et la toute fraîche Ligue des nations (on pourra même y ajouter la regrettée Coupe des Confédérations pour la route). Il ne faut pas cracher sur les victoires, même quand elles sont petites, Didier Deschamps l'expliquera mieux que n'importe qui. Reste que cette petite fête improvisée par les Bleus sur la pelouse de San Siro laisse quelques regrets quasiment trois mois jour pour jour après que l'Italie a soulevé le trophée le plus prestigieux, celui du champion d'Europe, le vrai, à Wembley.Pour les plus présomptueux, l'histoire semblait même écrite à l'avance : l'équipe de France championne du monde en 2018 était destinée à réaliser un nouveau doublé historique cet été. Il ne pouvait pas en être autrement, aucune autre sélection n'était en mesure de rivaliser. Le succès inaugural contre l'Allemagne avait d'ailleurs donné du poids à cette idée d'un groupe invincible. Puis, la bande emmenée par Deschamps s'est délitée, laissant le doute s'installer et ses adversaires, dont la Suisse, se dire que le supposé impossible était possible (bienvenue dans ce monde merveilleux qu'est le football). Avec le recul, le gâchis reste immense.