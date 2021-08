Espagne-Barcelone : Pedri, 18 ans et une saison à 73 matchs

Pas de repos pour les braves, encore moins pour Pedri. À 18 ans, le milieu de terrain bouclera une saison infernale à 73 matchs, samedi prochain, lors de la finale des JO contre le Brésil. Devenu incontournable au Barça comme en sélection, celui qui a été élu meilleur jeune du dernier Euro aura bien mérité ses vacances. Avec cette interrogation en suspens : ces onze derniers mois sont-ils dangereux pour la suite de sa carrière ?

" Ce qui me fait le plus peur, c'est le delta entre la saison d'avant et celle actuelle. C'est comme si tu passais d'une vingtaine de matchs à Nancy à 70 matchs avec le PSG, que ce soit à 18 ou à 30 ans, la problématique est la même. "



Valentin Pichol, préparateur physique

73 matchs, des records et des questions

Pendant que les principales têtes de gondole du dernier Euro font petit à petit leur retour sur les terrains d'entraînement dans leurs clubs respectifs, un groupe d'irréductibles espagnols attend toujours de pouvoir partir se mettre les pieds en éventail au bord de la mer. Parmi eux, Mikel Oyarzabal, Unai Simon, Dani Olmo, Pau Torres, Eric Garcia et Pedri, six joueurs retenus pour les JO après avoir disputé l'Euro avec laqui tenteront de décrocher une médaille d'or samedi contre le Brésil (13h30) lors de l'ultime rencontre d'une saison éreintante pour les six compères. Si les cinq premiers cités, à l'exception de Garcia, vont boucler l'exercice 2020-2021 en dépassant la barre des 60 apparitions en matchs officiels, Pedri explose lui les compteurs. Face au Brésil, le milieu de 18 ans prendra part à une 73et dernière rencontre cette saison. Puis, il sera probablement question de vacances, de repos, et de prendre les bonnes décisions pour ne pas flancher physiquement dans les prochains mois.Ces dernières semaines, Pedri n'a cessé d'épater la galerie et d'enchaîner les records de précocité., bavait Luis Enrique après la défaite contre l'Italie à propos de celui qui a été élu meilleur jeune du tournoi.Rien n'est logique dans le monde de Pedri depuis le début de saison. Passé de Las Palmas à Barcelone l'été dernier contre un chèque de cinq millions d'euros, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com