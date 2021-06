Espagne : alerte rouge ?

Touchée par l'épidémie de Covid-19 suite au test PCR positif de Sergio Busquets et l'imbroglio autour de Diego Llorente, l'Espagne a été contrainte de tronquer sa préparation à l'Euro ces derniers jours. Lundi, La Roja va affronter la Suède avec une certaine appréhension, mais ne tire pas pour autant un trait sur ses chances de victoire dans la compétition.

"Nous sommes des larbins"

Voilà une phase terminale de la préparation physique dont Luis Enrique aurait bien aimé se passer. Après le match nul aussi frustrant qu'encourageant contre le Portugal à Madrid vendredi dernier (0-0), l'Espagne pouvait ressortir avec du positif, quelques certitudes et un bémol à dix jours de son entrée dans l'Euro. Sa défense a tenu le coup face aux contres lusitaniens, son milieu de terrain a majoritairement gagné la bataille de l'entrejeu avec 66% de possession de balle, mais son attaque a sombré dans la finition (10 tirs tentés pour seulement deux cadrés). En clair, le peaufinage du secteur offensif était le dernier chantier avant de retrouver la Suède à Séville. Hélas pour, le sol s'est mis à trembler lorsque le capitaine Sergio Busquets s'est fait tester positif au coronavirus dimanche dernier. Le début des galères pour le Barcelonais, écarté du groupe tant que son test n'est pas rendu négatif et obligé de se confiner en respectant les règles sanitaires à la lettre. Un protocole lourd à quelques jours du coup d'envoi d'une compétition continentale, et un casse-tête qui pourrait avoir un impact sur les performances de l'Espagne.Une chose est sûre pour Busquets : il ne sera pas de la partie contre la Suède. Pour leurs partenaires, ce match contre les Scandinaves est un énorme point d'interrogation, lan'ayant pas pu avoir d'entraînements collectifs depuis ce lundi. Et si les séances individuelles ont pu reprendre deux jours plus tard, le mercredi, il est aujourd'hui toujours impossible pour les hommes de Luis Enrique de faire des exercices de passes à dix. Pire encore, la vie de groupe n'existe quasiment plus : les joueurs espagnols ne peuvent pas se voir entre les séances et ont l'obligation de manger séparément pour laisser passer la possible période d'incubation du virus. Dans le même temps, des tests PCR sont effectués quotidiennement pour suivre l'évolution de la situation. "