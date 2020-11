So Foot • 28/11/2020 à 06:00

Escroquerie, agressions sexuelles : la triste fin du KSV Roulers

Relégué en Nationale 1 (D3) au mois de mai, le KSV Roulers devait éviter la faillite grâce à de nouveaux investisseurs. Mais après un recrutement massif, le projet s'est transformé en mirage, laissant tout un effectif sur le carreau. Depuis, le club belge a disparu, et son directeur sportif, Jolan Fund, est en geôle pour escroquerie et agressions sexuelles.

"Quand on n'a pas reçu notre premier mois de salaire et que le directeur sportif ne répondait plus au téléphone, ça a commencé à être bizarre"Thomas Doore

Le 27 juillet 2020, dans la salle de presse du KSV Roulers, le nouveau directeur sportif, Jolan Fund, fait face aux journalistes. Débraillé et l'œil amusé, il regarde défiler ses huit nouvelles recrues, dont le Français Alexandre Arenate. Formé au PSG et passé pro au Red Star, avant de filer en Belgique en 2016, le joueur de 25 ans entend participer au retour du Esvee en D1B. Un projet ambitieux pour une équipe qui en a été reléguée en mai, la faute à sa propriétaire Xiu Li Dai, qui a refusé d'apporter les garanties bancaires exigées par la commission des licences. Heureusement, pour éviter la faillite, Fund a trouvé de nouveaux investisseurs, dont le Sporting Portugal.Vaste blague puisque après une seconde vague de recrues, les premiers doutes s'installent., rembobine Alexandre Arenate, qui a côtoyé Presnel Kimpembe et Kingsley Coman au PSG.Trois mois après la fin d'une aventure éphémère, Alexandre rumine encore ce début de saison avorté.