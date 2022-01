Erwan Lannuzel (Bergerac) : "J'ai énormément fait l'éponge"

Tombeur du FC Metz au tour précédent, Bergerac, leader de son groupe de National 2, défie Créteil (National 1) lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. À la tête de l'orchestre bergeracois : Erwan Lannuzel, 33 ans. Entretien avec l'un des jeunes visages du foot amateur français.

Bergerac Créteil 02/01/2022 Coupe de France Diffusion sur

Je suis forcément très heureux, mais je n'ai pas un sentiment de surexcitation, parce que je sais que ce n'est pas une finalité en soi. Quand on attaque une saison, on a évidemment envie de faire un parcours en Coupe de France, de gagner des matchs, d'offrir de la visibilité au club, aux joueurs, au travail que l'on fait au quotidien puisque le National 2 n'est pas vraiment mis en lumière, mais notre pain quotidien, ce qui nous permet de durer dans le métier ou au fil des saisons, c'est le championnat. Aujourd'hui, je suis très content, mais je suis aussi soucieux de ce qu'il peut se passer avant, pendant et après ce match contre Créteil. La Coupe de France, c'est surtout un bonus pour les joueurs, le club et les partenaires. Si ça peut permettre à une ou deux individualités de se dégager, je serai aussi très fier. Bien sûr que c'est plus agréable d'être sollicité par les médias et de jouer devant 4000 personnes, mais à titre personnel, le cœur du métier reste identique.