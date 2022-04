Erling Haaland, un dernier frisson à l'heure du Klassiker

Le Borussia Dortmund vivra sans doute le dernier moment fort de sa saison ce samedi contre le futur champion. Un déplacement à Munich, pour valider la deuxième place et retarder le sacre du Bayern. Pour marquer le coup, aussi, du côté d'Erling Haaland. Après deux ans et demi dans la Ruhr, l'international norvégien devrait changer d'air. Ne lui reste plus qu'à martyriser ses adversaires, comme il a l'habitude de le faire, en attendant la conclusion de son transfert.

Bayern Munich Borussia Dortmund 23/04/2022 à 18h30 Bundesliga Diffusion sur

Unn'est jamais anodin. Encore plus quand il peut sceller l'identité du futur champion d'Allemagne. Une victoire, et le Bayern décrochera son 32. Le champagne est gardé au frais à l'Allianz Arena. Mais le Borussia Dortmund espère qu'il y restera. Avec neuf points de retard sur le leader, et autant d'avance sur le troisième, le BvB n'a plus grand-chose à jouer, à part se muer en poil à gratter. L'occasion pour Erling Braut Haaland de gâcher la fête attendue en Bavière, et de repousser la douche à la bière de Julian Nagelsmann. Unque le buteur en série aura à cœur de marquer, puisqu'il s'agira certainement de son dernier.

