information fournie par So Foot • 27/08/2022 à 18:00

Erling Haaland renverse Crystal Palace

Mené 2-0, Manchester City a retourné la situation grâce à un triplé d'Erling Haaland.

Manchester City 4-2 Crystal Palace

La la Haaland.Patrick Vieira a longtemps cru poursuivre son invincibilité face à Pep Guardiola, après avoir fait une victoire et un nul la saison dernière avec Palace contre City. Mais c'était oublier que l'entraîneur espagnol compte dans ses rangs un monstre offensif nommé Erling Haaland qui a permis avec son triplé d'offrir la victoire auxà l'Etihad Stadium (4-2).Pourtant, tout avait bien commencé pour Crystal Palace qui ouvre le score grâce à l'aide de John Stones qui trompe son propre gardien après un cafouillage sur coup franc, avant de doubler la marque sur un coup de casque de l'ancien Lyonnais Joachim Andersen. Mieux, lesont totalement cadenassé Manchester City qui rentre au vestiaire sans avoir cadré la moindre frappe.Un manque de réussite malgré une domination totale qui ne s'est pas revu en seconde période où la chance a changé de camp, à l'image de la réduction du score de Bernardo Silva sur une frappe déviée. Erling Haaland n'a, en revanche, pas eu besoin de chance pour égaliser, juste d'un centre de Foden et de sa tête dure. Un but qui sonne le réveil du Norvégien qui s'offre un doublé après une action collective magnifique dans la surface, puis un triplé dans son pur style pour valider la victoire de CityCela fait donc 6 buts en Premier League pour Erling Haaland qui a déjà posé une option pour le trophée de meilleur buteur.