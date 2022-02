Eriksen : the revenant

Huit mois après son malaise cardiaque, Christian Eriksen s'apprête à retrouver les terrains de football, du côté de Brentford. Un retour aussi bien inespéré qu'appréhendé par le monde du football, pour un joueur qui semble, à l'inverse, bien sûr de lui.

Le Danemark londonien

L'image revient sans cesse dans la tête de chaque fidèle supporter. Celle qui, à la 43minute d'un Danemark-Finlande disputé le 12 juin dernier en plein Euro, a vu Christian Eriksen s'effondrer sur le gazon du Parken Stadium de Copenhague. Littéralement ressuscité par les équipes médicales présentes sur place, le meneur de jeu disait alors au revoir à une carrière de footballeur légitimement reléguée au second plan. Oui, mais : la volonté de retrouver les terrains, couplée à celle de ne pas abandonner son rêve à "seulement" 29 ans, ont primé sur le reste. Et moins d'une année plus tard, voilà le revenant Eriksen débarquant à Brentford afin de renouer avec la Premier League qui l'a tant vu briller.Avant de s'installer en banlieue ouest de Londres, Christian Eriksen aura lorgné bon nombre d'écuries européennes. D'abord désireux de poursuivre l'aventure avec l'Inter, l'intéressé s'était heurté au règlement italien, interdisant aux joueurs de Serie A le port d'un défibrillateur. La résiliation à l'amiable et logique avait dès lors laissé l'enfant de Funen dans le flou. Un entraînement spécifique lui est dès lors…