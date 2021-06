Eriksen aux enfers, et revenu

Comme en 1992, le Danemark est en train d'offrir une fable avec du football à l'intérieur. On les croyait à terre, les Danois sont en fait en mission. Le pitch de cette histoire tient en une phrase : c'est l'histoire de marins privés de leur capitaine qui rêvaient d'accomplir une vieille promesse.

"Der er et yndigt land"

Ce qui nous arrive n'arrive qu'à nous. Mais ce que nous pensons, nous sommes rarement les seuls à le penser. Quand Christian Eriksen s'est effondré sous nos yeux, le 12 juin 2021, dès le troisième match de la compétition, quelque chose de brutal et d'irréversible s'est passé. Après une année d'hôpitaux et de décompte angoissant, on lui avait fermé la porte pour un mois. Mais la compétition à peine commencée, la mort était de retour. Elle était passée par la fenêtre. Quand ses camarades ont entouré le corps de leur meneur d'une tendre chorégraphie -- l'image est toujours bouleversante --, les sanglots sont montés, c'est vrai. Sur leurs joues. Sur les nôtres. Étrange communion. On ne voulait pas voir et pourtant on regardait. On ne voulait pas savoir et pourtant on savait.Le capitaine finalement ressuscité, le match était parvenu à son terme quelques heures plus tard. Et plutôt que de regretter la défaite contre la Finlande, on a préféré parler de cardiologie, d'organisation, de défibrillateurs. On a même juré qu'on actualiserait notre PSC1. On en a promis des choses importantes, c'est certain. Les circonstances l'exigeaient. Mais on a oublié l'essentiel. Comme un rappel, il était apparu au match suivant contre la Belgique. Face à la mort qu'ils venaient de vaincre et contre la première sélection mondiale, le Danemark avait tout changé. Plutôt que de jouer à la veuve et à l'orphelin dans cet EuroCovid incapable de nous offrir la moindre consolation, les hommes ont répondu comme des Vikings. Les yeux droits devant les vagues inhospitalières, certains les auraient même entendus hurler à l'océan déchaînéIl se passe avec cette sélection danoise, ne le cachons plus, ce qu'il se passe avec Orphée, Homère ou Shakespeare. Tout à coup, nos esprits avides de transcendance s'animent. Une poignée de marins, injustement privés de leurs capitaine, décidaient de prendre la mer pour accomplir une vieille promesse. La voilà, la meilleure histoire de cet Euro. Quand l'intrigue est si bonne, toute la narration prend une profondeur morale insoupçonnée pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com