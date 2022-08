Erik Ten Hag sait aussi tuer au couteau

Privé de victoire depuis son arrivée en Angleterre, Erik ten Hag a vu son Manchester United dominer Liverpool avec pragmatisme lundi soir (2-1) grâce à la pose d'un tableau tactique qui a fait ses preuves lors de certaines sorties de l'ère Ole Gunnar Solskjaer. En accompagnant son changement d'approche de choix forts, le Batave a vu apparaître ce qu'il cherche depuis qu'il a posé ses valises à Old Trafford : un esprit.

Ivres de colère, ils avaient annoncé un tremblement de terre et ils ne bluffaient pas. Lundi soir, on ainsi vu quelques 10.000 supporters de Manchester United déambuler au milieu d'une épaisse fumée sur Sir Matt Busby. Ils n'étaient pas seuls : ils marchaient en couple avec des banderoles au message clair - "". Voilà des années que les purs et durs d'Old Trafford veulent faire tomber le chapeau posé sur leur tête, ce couvre-chef pesant, tenu par la famille Glazer, propriétaire du club mancunien depuis 2005 et qui a su, depuis, se gaver habilement de dividendes tout en maintenant les dettes d'une institution qui ne gagne plus, mais dépense bien plus que ses concurrents (1,8 milliard d'euros sur les dix dernières années). Au printemps, Louis van Gaal, passé sur le banc entre juillet 2014 et mai 2016, résumait alors l'affaire au moment où son compatriote, Erik ten Hag, bouclait ses valises pour Manchester : "" Ten Hag sait très bien où il a mis les pieds et connaissait l'ampleur du chantier - MU sort de son pire exercice depuis trente-trois ans - en débarquant en Angleterre. Mieux : le Batave a vite été mis au parfum, son début de construction ayant été détruit par les bourrasques lors des deux premières journées de championnat et les premières pistes encourageantes de la préparation estivale explosant en deux coups de cuiller à pot. La venue de Liverpool, en ce début de semaine, était alors l'occasion, pour le général d'Haaksbergen, d'éteindre le seul incendie qu'il peut à ce jour maîtriser : l'incendie sportif. Que tout le monde se rassure : oui, Erik ten Hag, qui a vu son Manchester United remporter sa première victoire de la saison (2-1) en faisant tomber un Liverpool invaincu en Premier League lors de l'année 2022, peut souffler un petit peu.Plus encore, Ten Hag a pu venir lâcher sa joie devant les caméras de Sky Sports : "