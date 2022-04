Éric Zemmour, interdit de five pour envahissement de terrain

Devant de nombreuses caméras présentes pour l'occasion, Éric Zemmour a été expulsé d'un complexe sportif près de d'Aix-en-Provence, ce samedi, en plein match de football. La raison ? Le candidat d'extrême droite à la présidentielle y tentait un énième buzz dans l'espoir de relancer sa campagne. Un échec, car au cœur de cet équipement appartenant à la famille Zidane, ce n'est ni plus ni moins que le frère de l'ancien champion du monde, pas mis au courant des véritables intentions du polémiste selon ses dires, qui a sifflé la fin de la partie. Dur dur de récupérer le foot quand on n'aime pas les footballeurs...

Naturellement, l'équipe d'Éric Zemmour avait dû imaginer ce petit aparté footballistique comme une occasion en or de se refaire une santé médiatique. Pour ce faire, elle avait choisi le centre sportif Z5 d'Aix-en-Provence en sachant pertinemment à qui il appartenait : Zinédine Zidane. Lorsqu'il a découvert ce qu'il s'y passait vraiment - à savoir plus qu'un simple et banal match de football entre sympathisants d'Éric Zemmour -, Nourredine Zidane, frère de et maître des lieux, a immédiatement interrompu la mascarade en promettant, malgré tout, de rembourser l'équipe de campagne de Zemmour. Ce scénario était prévisible, et nul doute que les têtes pensantes de la com' du candidat d'extrême droite l'espéraient. Pour eux, c'était une belle opportunité de dénoncer l'intolérance, à front renversé, de leurs opposants en déguisant leur candidat (flottant dans un short trop grand) en brave petit vétéran désirant juste taper le ballon en toute innocence. Sauf qu'à l'image de l'essoufflement général de sa campagne, la sauce démagogique n'a pas pris hors de la petite, mais très active "zemmoursphère". Résultat : le héros du parti Reconquête ! a été éconduit d'un terrain de futsal à l'instar d'un vulgaire hooligan pour envahissement de terrain.

É.Zemmour sur un terrain de football dans le club Futsal de Zinédine Zidane. Mais l'équipe du candidat n'a pas prévenu de la présence de caméras expliquent les responsables. É.Zemmour est mis à la porte par Nourredine Zidane, frère du joueur. La séquence est annulée. | @BFMTV pic.twitter.com/c3iYbECl95

La récupération de trop ?

— Léopold Audebert (@LeopoldAudebert) April 2, 2022Éric Zemmour n'est certes pas le premier à chausser les crampons pour gommer les aspérités négatives de son image. Valérie Giscard d'Estaing s'y était essayé, en 1973 à